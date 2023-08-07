Patlamanın ilk kıvılcım anı ortaya çıktı

Kocaeli Derince Limanı’nda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silosunda patlama meydana geldi patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralanırken, patlama anının ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Patlamanın ilk kıvılcım anı ortaya çıktı

Kocaeli Derince’de buğday silolarında meydana gelen patlamanın ilk görüntüleri ortaya çıkarken, patlamanın, silolarının üst tarafında ateş çıktığı ve daha sonra aşağıya doğru yayılarak patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı.

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Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.

VALİ PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olabileceği değerlendiriliyor. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Olayda 10 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi.

Yavuz, "Şu anda öngördüğümüz yeni bir patlama riski yok ancak önlemlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

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