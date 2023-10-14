Patlangıç otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Patlangıç otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kabızlığa iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

PATLANGIÇ OTU NEDİR?

Hanımeligiller familyasından; türlerinin çoğu Kış aylarında çiçekleri döken çalı veya ağaçcık halinde odunsu, ender olarak da otsu karakterde olan bir bitki cinsidir. Sürgünlerinin geniş bir özü vardır.

Tomurcukları bol sayıda pullarla örtülmüştür. Çiçekleri beyazdır. Meyveleri kabuksuz tane şeklindedir.

20 kadar türü vardır. Yurdumuzda doğal olarak bulunur. Yaprakları uçucu yağ, şekerler ve bazı organik asitler taşır. Meyvelerinde acı madde, tanen, şekerler, valerian asidi ve bol miktarda renk maddesi bulunur. Yapraklar ve meyveler müshil olarak kullanılır. Köklerinde müshil tesiri vardır.

Çiçekleri terletici ve hafif yatıştırıcıdır.

Kullanılan kısımları; yaz aylarında toplanıp, kurutulur.

PATLANGIÇ OTUNUN FAYDALARI

-Kabızlığı giderir.

-Ateşi düşürür.

-Vücuda rahatlık verir.

-İdrarı çoğaltır.

-Anne sütünü artırır.

-Nezlede faydalıdır.

-Güneş yanıklarında da faydalıdır.

-Göğsü yumuşatır.

-Terletici etkisi bulunup grip, üşütme, soğuk algınlığını geçirme etkisi vardır.

-Dıştan kullanıldığında cildi yumuşatıcı ve yara iyileştiricidir.

PATLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru çiçek ve kuru ya da yaş yapraklarının karışımından 2 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak kaynar suda 10 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.

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