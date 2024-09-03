Patpat kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Patpat kazasında 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Düzce'de fındık toplamaya giden tarım aracı patpat devrildi. Kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.


Düzce'de patpat kazası meydana geldi. Kaza yerinden aktarılan bilgilere göre, Yığılca'dan Düzce doğru seyir halinde olan patpat, Dutlar civarında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tarım aracında bulunan E.T., T.T., A.E.T., B.T., A.T., Z.T., T.C.T. ve U.B.T. yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslar ile Düzce'de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol patpatın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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