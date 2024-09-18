Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Afyonkarahisar’da bir köylü, mühendisleri bile şaşırtacak bir çalışma yaparak, tarım aracı olarak bilinen ve halk arasında "patpat" adıyla anılan araca Tofaş marka bir otomobil motoru taktı ve üzerine LPG sistemi kurdurdu. Bu ilginç araç, jandarma denetimleri sırasında yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde gerçekleşti. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karayolu üzerinde rutin bir denetim yaparken bir patpatı durdurdu. Ekipler, aracın motor sesinden şüphelenerek sürücüden motor bölmesini açmasını istedi.

Kontroller sırasında, aracın direksiyonunun ön kısmında tıpkı otomobillerde olduğu gibi bir yedek su deposu olduğunu fark ettiler. Daha yakından inceleme yapan jandarma, patpatın üzerinde Tofaş marka bir motor bulunduğunu ve kasasının altına da LPG tankı yerleştirildiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, araca el koyarak çekici yardımıyla otoparka çekerken, sürücü B.A.'ya ise trafik kanunlarına aykırı işlem yapmaktan ceza kesti.

Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Son Haberler
MOSSAD'dan Lübnan'a ikinci saldırı
MOSSAD'dan Lübnan'a ikinci saldırı
Miras kavgasında 2 oğlu ile kardeşi öldürülen kadın: Bir arpa boyu yol gidilemedi
Miras kavgasında 2 oğlu ile kardeşi öldürülen kadın: Bir arpa boyu yol gidilemedi
Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı
Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı
Batman’da İntihar etmek isterken yanındaki kişiyi vurdu
Batman’da İntihar etmek isterken yanındaki kişiyi vurdu
MSB duyurdu. 1.Ordu Komutanı Yunanistan'ı ziyaret etti
MSB duyurdu. 1.Ordu Komutanı Yunanistan'ı ziyaret etti