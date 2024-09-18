Patpat’a tofaş motoru! Köylünün ilginç aracı jandarmaya takıldı

Olay, Bolvadin ilçesi girişinde gerçekleşti. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karayolu üzerinde rutin bir denetim yaparken bir patpatı durdurdu. Ekipler, aracın motor sesinden şüphelenerek sürücüden motor bölmesini açmasını istedi.

Kontroller sırasında, aracın direksiyonunun ön kısmında tıpkı otomobillerde olduğu gibi bir yedek su deposu olduğunu fark ettiler. Daha yakından inceleme yapan jandarma, patpatın üzerinde Tofaş marka bir motor bulunduğunu ve kasasının altına da LPG tankı yerleştirildiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, araca el koyarak çekici yardımıyla otoparka çekerken, sürücü B.A.'ya ise trafik kanunlarına aykırı işlem yapmaktan ceza kesti.