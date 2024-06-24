Patronlar kararını verdi. Özel sektör ara zam yapacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Patronlar kararını verdi. Özel sektör ara zam yapacak mı?

Son günlerde Türkiye’nin gündeminde asgari ücrete zam gelecek mi sorusu yer alıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu gelişme vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk yarsında enflasyon artmaya devam ederken gözler ücretlerde yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.

Yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim olan ücretli çalışanlar oldu. Bu çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılması yönündeydi. Fakat durum pek iç açıcı değil.

asgari-yenicag.jpgFiyatlar artıyor, ücretler eriyor, alım gücü düşüyor, geçim derdi vatandaşın çalışma motivasyonunu yok ediyor.

Hükümet asgari ücrete ara zam düşünmezken, özel sektör ise zam konusunda ikiye ayrıldı.

Bu kapsamda, her üç şirketten sadece biri ara zam yapmayı düşünüyor.

asgariucretcalisan-yenicag.jpgMayıs ayında açıklanan enflasyon rakamları ise alım gücünün zayıflığının kanıtı niteliğinde.

Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4 olurken, yıllık bazda yüzde 75,5 oldu.

Açıklanan veriler kapsamında ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.

Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor.

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