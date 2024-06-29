Patronlardan iktidara zam isyanı: Bu size kaybettirir

Elektriğe yapılan zam İstanbul Sanayi Odası İSO'nun başkanı Başkanı Erdal Bahçıvan tepki gösterdi. Bahçıvan yaptığı yazılı açıklamayla elektrik zammının enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratacağını ifade etti.

ZAMMA PATRONLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Enflasyonla mücadele kapsamında, dezenflasyon sürecine girme sürecindi kritik bir döneme girildiğini hatırlatan Bahçıvan, bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyaç duyulduğunu ve bu gayret ve fedakarlığın da toplumun tüm kesimlerinde görüldüğünü belirtti.

“DİREKT İNANÇ KAYBETTİRECEK”

Hassas bir dönemde elektriğe yüzde 40’a yaklaşan yüklü bir zammın haklı gerekçeleri olsa bile böylesine yüklü bir zammın değirmene su taşımak olduğu değerlendirmesi yaşan Bahçıvan sözlerini "Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır" şeklinde sürdürdü.

"ZAMANA YAYMAK DAHA DOĞRU OLURDU"

Enflasyonla mücadelede başarı isteniyosa, tek seferde bu tür yüklü zamanların artık gündemden çıkmasına gerektiğini ifade eden Erdal Bahçıvan, bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını ifade etti.