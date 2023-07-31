Patronların Merkez Bankası'ndan ne istediği ortaya çıktı

Gazeteci Erdal Sağlam, Merkez Bankası yönetiminin bugün bir araya geleceğini söyleyerek patronların ne isteyeceğini açıkladı.

Patronların Merkez Bankası'ndan ne istediği ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi iş dünyası temsilcileriyle bugün toplantı gerçekleştirecek.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantıya ilişkin edindiği bilgileri aktardı.

UCUZ KREDİ TALEBİ

TOBB, TÜSİAD, TESK gibi esnaf ve iş dünyası temsilcilerinin 'düşük faizli kamu kredileri' istemesinin beklendiğini dile getiren Sağlam, "Merkez Bankası toplantısı öncesi, davet edilen kurumlar geçtiğimiz hafta sonu kendi kurullarında görüşerek önümüzdeki döneme ilişkin taleplerini belirlediler. Öğrendiğimiz kadarıyla krediyle ilgili taleplerin 'düşük faizli ve uzun vadeli krediler' üzerinde yoğunlaştığı, bunun da kamu kredileri olabileceği belirtiliyor.” ifadelerini kullandı.

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İş insanlarının uzun zamandır bankaların kredi vermediklerinden yakındığını belirten Sağlam ”Seçimden hemen önce başlayan kredi hacmindeki gerileme, seçimden sonra had safhaya ulaştı. Son dönem reel sektörün kredilerde şikayetleri çok artınca, iktidarın isteği üzerine Merkez Bankası ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredi hacminin artırılacağını açıkladı ama bu da şikayetleri gidermedi.” dedi.

“MERKEZ BANKASI FREN KOYMAK İSTİYOR”

Devamında Sağlam şöyle dedi:

Merkez Bankası son kararlarıyla ticari ve bireysel kredilerde faiz oranlarını yükseltip, işletmelerin kullanacağı kredilerin maliyetlerini artırdı. Bunun yanında kredi artış sınırını daha da daraltan Merkez Bankası, son enflasyon raporunda da söylediği gibi, iç talebe kredi artışlarını daraltarak fren koymak istiyor.

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