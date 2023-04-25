Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı

İtalya’da bir bankada çalışan Tabita Gurioli, evden çalışmasına izin vermeyen patronunu protesto etmek işe atla gitmeye başladı.

Küçük bir trafik kazasının ardından arabasını tamire bırakmak zorunda kalan Gurioli, aracını teslim alana kadar evden çalışmak istediğini bildirdi.

Gurioli’nin patronu bu talebi reddetti ve toplu taşıma kullanmasını veya yıllık izne ayrılmasını önerdi. ​​​​​​​

Talebini reddeden patronuna sinirlenen 38 yaşındaki Gurioli, işe her sabah 2 saatlik at yolculuğuyla gitmeye karar verdi.

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“Bu bir protesto eylemi" diyen Gurioli, “Bisikletle de işe gidebilirdim ama kimse fark etmezdi” dedi. (DUVAR)