Paul McCartney milyarder oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Paul McCartney milyarder oldu
Paul McCartney hakkındaki ‘cimri’ iddiası meğer gerçekmiş!

Efsanevi İngiliz rock grubu Beatles'ın üyelerinden Paul McCartney, tarihe geçti. 81 yaşındaki şarkıcı, 950 milyon sterlinlik servetini 50 milyon sterlin artırarak İngiltere'deki ilk milyarder müzik insanı unvanını aldı.

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Efsane şarkıcının servetindeki bu değişim, 2023'te düzenlediği turnesinin yanı sıra şarkıcı Beyonce'nin son albümündeki "Blackbird" şarkısını söylemesiyle geldi.

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81 yaşındaki müzisyen, Sunday Times'ın 2024 Zenginler Listesi'nde zirveye oturdu.

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Cimriliği ile bilinen 81 yaşındaki ünlü müzisyen, 64 yaşındaki karısı Nancy Shevell’in doğum gününü kutlamak için verdiği bir partide ikram edilen tüm içecekleri ücretli yaparak gündeme bomba gibi düşmüştü.

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