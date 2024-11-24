Paulinho'nun tarihine geçtiği maçta São Paulo, Atlético Mineiro ile berabere kaldı

São Paulo ile Atlético Mineiro arasındaki karşılaşma, Morumbi Stadyumu’nda oynandı. Mücadele 2-2 sona erdi. Atlético Mineiro’nun yıldızı Paulinho, karşılaşmanın daha ilk dakikalarında attığı golle Brezilya Ligi 2024 sezonunun en hızlı golüne imza attı.

Maçın 36. saniyesinde Hulk’un uzaktan şutunun direkten dönmesiyle topu ağlara gönderen Paulinho, bu golün ardından VAR incelemesiyle pozisyonunun kurallara uygun olduğu onaylandı. Paulinho, 18. dakikada bir gol daha atarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Ev sahibi São Paulo ise 26. dakikada Fausto Vera’nın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. Maçın son dakikalarında André Silva’nın attığı gol, skoru eşitleyerek mücadeleyi dengede bitirdi.

PAULİNHO’NUN REKOR KIRAN GOLÜ

Paulinho’nun 36. saniyede kaydettiği gol, 2024 sezonunda daha önce Palmeiras formasıyla Flaco López’in 48. saniyede attığı en hızlı gol rekorunu geçerek yeni bir tarih yazdı. Bu gol aynı zamanda Paulinho’nun Atlético-MG formasıyla attığı 50. gol olarak kayıtlara geçti.

⚽ OLHA O GOL DO PAULINHO AÍ pic.twitter.com/YNGv6F67uS — galonews.com.br (@GaloNews_) November 24, 2024

TAKIMLARIN DURUMU VE GELECEK MAÇLARI

Bu sonuçla São Paulo, ligde altıncı sırada yer alarak 59 puanla Libertadores 2025’in ön eleme turlarına katılma hakkını garantiledi. Atlético ise 44 puanla 10. sırada bulunuyor. Galo’nun şimdiki odağı, 30 Kasım’da Botafogo ile oynayacağı Libertadores finali.

Atlético’nUn Brezilya Ligi’ndeki sıradaki maçları ise 26 Kasım’da Juventude ile, 4 Aralık’ta Vasco ile ve 8 Aralık’ta Athletico-PR ile olacak. Libertadores finali öncesi takımın bu yoğun takvimde nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Atlético, ligdeki istikrarsız performansına rağmen Libertadores’te finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. São Paulo ise güçlü rakibi karşısında aldığı bir puanla ligdeki konumunu güçlendirdi.