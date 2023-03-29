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Dünyaca ünlü yazardan Türk çoban paylaşımı

Brezilyalı dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, dün ünlü romanı Simyacı’yı elinde tutan bir Türk çobanı gösteren fotoğraf paylaşarak “Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:27
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Paulo Coelho'dan Türk çoban paylaşımı

Dünyaca ünlü yazardan Türk çoban paylaşımı
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Paulo Coelho’nun klasiklerinden biri sayılan Simyacı romanı, 1988 yılında yayınlanmış ve eleştirmenler tarafından ‘fenomen’ olarak nitelendirilmişti. 42 ülkede 26 dile çevrilen romanda İspanya’dan kalkıp Mısır Piramitleri'nde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamı anlatılmaktadır.

Coelho, dün 1996 yılında Türkçe yayınlanan romanı elinde tutan ‘Türk çobanın’ fotoğrafıyla birlikte “Bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. SİMYACI” mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA

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