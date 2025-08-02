Pavyonda göbek attı tarım ve orman müdürü oldu! Vatandaş tepki gösterdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Kemal Birge, bir pavyonda dans ederken çekilen görüntüleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Birge’nin kısa süre sonra Karakoyunlu ilçesine aynı görevle atanması tartışma yarattı.

Kemal Birge’nin göbek attığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar “Pavyona giden yöneticiler ödüllendiriliyor” şeklinde tepki gösterip eleştirdiler.

kemal-birge-karakoyunlu-tarim-ilce-mudurlugu-ne-atandi-9686.webp

107 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

İddialara göre, Birge’nin eğlendiği pavyona yaklaşık iki ay önce Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, baskında zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 107 yabancı uyruklu kadın yakalanmış ve sınır dışı edilmişti.

aw509776-01.jpg

Olay, kamuoyunda ahlak, liyakat ve kamu görevlilerinin sorumlulukları konusunda yoğun tartışmalara yol açtı. Yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

aw509776-02.jpg

Son Haberler
Ambulans kazasında hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi
Ambulans kazasında hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi
Albay Semiz’den Vali Aktaş’a veda ziyareti
Albay Semiz’den Vali Aktaş’a veda ziyareti
Pavyonda göbek attı tarım ve orman müdürü oldu! Vatandaş tepki gösterdi
Pavyonda göbek attı tarım ve orman müdürü oldu! Vatandaş tepki gösterdi
Fatih Tekke söz verdi!
Fatih Tekke söz verdi!
Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti ekipleri yetişti
Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti ekipleri yetişti