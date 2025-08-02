Pavyonda göbek attı tarım ve orman müdürü oldu! Vatandaş tepki gösterdi

Kemal Birge’nin göbek attığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar “Pavyona giden yöneticiler ödüllendiriliyor” şeklinde tepki gösterip eleştirdiler.

107 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

İddialara göre, Birge’nin eğlendiği pavyona yaklaşık iki ay önce Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, baskında zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 107 yabancı uyruklu kadın yakalanmış ve sınır dışı edilmişti.

Olay, kamuoyunda ahlak, liyakat ve kamu görevlilerinin sorumlulukları konusunda yoğun tartışmalara yol açtı. Yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.