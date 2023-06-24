Paw Guards yöneticisi Burak Arslan serbest bırakıldı

Katliam çağrıları yaparak halkı tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları yöneticisi Burak Arslan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paw Guards yöneticisi Burak Arslan serbest bırakıldı

“Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz” şeklinde tehditler savuran ve "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunan Paw Guards‘ın kurucusu Burak Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, 18 Haziran'da sosyal medyada bir videoda, insanlara karşı ölüm tehdidinde bulundu. Videodaki tehditlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Arslan'ı 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARAY'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Yaptığı açıklamalarıyla büyük tepki çeken Arslan, kendisinin gözaltına alınmasını isteyenlere dair yaptığı bir paylaşımda AKP'nin Saray'ından paylaşımda bulunmuş, "Burak Arslan içeri girsin demişlerdi. Tam içerdeyim yeter mi?" diye yazmıştı.

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