Paylaşılamayan AUDI A8 krizinde yeni skandal! İki bakan makam aracını Şimşek'ten bakın nasıl kaçırmış

Gazeteci Sadettin İnan’ın gündeme getirdiği, Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi ile mevcut Bakan İbrahim Yumaklı arasındaki AUDI A8 krizinde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Vahit Kirişçi’nin bakanlıktan ayrılınca makam aracı olan Audi A8 Long'u da yanında götürmesiyle başlayan krize, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Dezzenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı paylaşımda iddiaların doğru olmadığını belirterek, söz konusu aracın Bakanlık envanterinde bulunmadığını aktardı. Yumaklı ile Kirişçi arasında, telefon görüşme gerçekleşmediğinin de vurgulandığı açıklamada, “Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Krizi ortaya çıkaran Gazeteci Sadettin İnan bugünkü yazısında, İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya değinerek, yeni bilgileri kaleme aldı.

ARAÇLAR MALİYE BAKANLIĞI'NDAN KAÇIRILDI

“Aslında tam da böyle bir açıklama bekliyordum. Çünkü yaşanan skandalın üstü başka türlü bir açıklama ile örtülemezdi!” diyen İnan, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin açıklamasını yanlış bulduğunu belirtti. Açıklamanın AUDI krizini yalanlamadığının altını çizen İnan, “Tam aksine Tarım Bakanlığında makam aracı saltanatının kılıfına nasıl uydurulduğunu, bu araçların tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığından nasıl kaçırıldığını belgelemiş oldu” diye yazdı.

"BAKANLIK KATINDAKİ MAKAM ARAÇ SAYISI 80'E ÇIKIYOR"

Bakanlıkta bulunan makam araçlarına ilişkin çarpıcı detayları da ilk kez açıklayan İnan, “Sadece Kirişçi'nin götürdüğü Audi A8 Long makam aracı değil, Bakanlık özel kalem bünyesinde görünen 60'a yakın makam aracının neredeyse 40-45'i de Bakanlık envanterinde görünmez. Çünkü bu araçlar, ya Jokey Kulübüne ya da Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne kiralattırılmıştır. Onun için Bakanlık kayıtlarında görmeniz mümkün değil. Bakan Yardımcılarının uhdesindeki makam araçlarını da hesaba kattığımızda sadece Bakanlık katındaki Bakan, Bakan Yardımcısı ve danışmanların kullandığı makam araç sayısı 80'e çıkıyor. Bu araçların da çoğu yukarıda ismini verdiğimiz kurumlara kiralattırılmıştır” ifadelerine yer verdi.

"TASARRUF TEDBİRLERİNİ DELDİLER"

Öte yandan bu araçların kullanılmaya devam edildiğini vurgulayan İnan, “Bakan, Bakan Yardımcıları ve danışmanlar bu yolla kamuda tasarruf tedbirleri uygulanmasına rağmen makam aracı saltanatından hiç taviz vermiyorlar. Bu yolla Maliye Bakanlığından da gerçekleri saklayabiliyorlar” dedi. İnan, Kirişçi'nin gündem olan Audi A8 Long makam aracı da aynı şekilde Jokey Kulübü tarafından HDY Filo'dan kiralandığını da ifade etti.