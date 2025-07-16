PayPal'dan dijital para atağı

Dünyanın önde gelen online ödeme sistemlerinden PayPal, kendi stabil kripto parası PayPal USD PYUSD için önemli bir genişleme adımı attı. Şirketin 16.Temmuz.2025 tarihli son kripto para birimi hüküm ve koşulları güncellemesi, PYUSD'nin artık Ethereum ve Solana ağlarının yanı sıra, hızla büyüyen katman-2 ağı Arbitrum'u da destekleyeceğini gösteriyor. Bu gelişme, dijital finans dünyasında önemli bir entegrasyonu temsil ediyor ve PayPal'ın dijital ödemelerdeki lider konumunu pekiştirme çabasını ortaya koyuyor. Şirket, bu kararı henüz resmi olarak duyurmamış olsa da, güncellenen hükümler ve koşullar, yakın gelecekteki bir duyurunun sinyalini veriyor.

ETHEREUM'DAN ARBİTRUM'A UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

PayPal USD ilk olarak 2023 yılının Ağustos ayında, dolar mevduatları, kısa vadeli Hazine bonoları ve benzer nakit eşdeğerleri ile tam olarak desteklenerek Ethereum ağında piyasaya sürülmüştü. PYUSD'nin ihraççısı olan blockchain altyapı firması Paxos, o dönemde bu yeniliği PayPal ile işbirliği içinde hayata geçirmişti. PayPal CEO'su Dan Schulman, stabil kripto paranın tanıtımı sırasında, dijital para birimlerine geçişin hem dijital olarak yerel hem de Amerikan doları gibi itibari para birimlerine kolayca bağlanabilen istikrarlı bir araç gerektirdiğini belirtmişti. Şirket, PYUSD'yi ticaret ve ödemeler için istikrarlı bir değere sahip dijital para birimi olarak konumlandırmayı hedefliyordu.

Bu ilk adımın ardından PYUSD, 2024 yılının Mayıs ayında Solana ağına da entegre oldu. Solana, özellikle yüksek işlem hızı ve düşük maliyetleriyle biliniyor, bu da PYUSD'nin daha geniş bir kullanım alanına yayılması için önemli bir zemin hazırladı. Nitekim, 26.Ağustos.2024 tarihi itibarıyla PYUSD'nin piyasa değeri 1 milyar doları aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Bu başarıya, ABD dolarına sabitlenmiş diğer büyük kripto paralar olan USDC'den neredeyse iki kat, USDT'den ise üç kat daha hızlı ulaşılması, PYUSD'nin dijital varlık piyasasında hızla kabul gördüğünün bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Aynı tarihte yayınlanan verilere göre, Ethereum ağı 373 milyon PYUSD'ye ev sahipliği yaparken, Solana ağı 647 milyon PYUSD ile daha büyük bir hacme sahipti ve daha fazla transfer gerçekleştirmişti.

ARBİTRUM ENTEGRASYONU

PayPal'ın PYUSD için Arbitrum desteği eklemesi, stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Arbitrum, Ethereum tabanlı bir katman-2 ölçeklendirme çözümü olarak, Ethereum'un işlem kapasitesini artırarak daha hızlı ve daha ucuz işlemler sunmayı hedefliyor. Paxos'un kendisi de 2024 yılının Eylül ayında tokenize platformunu Arbitrum'a taşıma planlarını açıklamıştı. Bu entegrasyon, Paxos'un Arbitrum üzerindeki ilk hamlesi değildi; 10.Ekim.2024 tarihinde Paxos International, getiri sağlayan stabil kripto para birimi Lift Dollar USDL'yi de Arbitrum'da piyasaya sürmüştü. Bu gelişmeler, hem PayPal'ın hem de Paxos'un Arbitrum'un sunduğu ölçeklenebilirlik ve verimlilik avantajlarından faydalanma isteğini açıkça gösteriyor.

PYUSD'nin Arbitrum'a entegrasyonu, özellikle küçük ve sık işlemler için maliyetleri düşürebilir ve işlem hızlarını artırabilir. Bu durum, PayPal'ın dijital ödeme vizyonuyla doğrudan örtüşüyor ve PYUSD'nin e-ticaret ve günlük finansal işlemlerde daha yaygın olarak kullanılmasına olanak tanıyabilir. Kullanıcılar, PYUSD'yi PayPal ve uyumlu cüzdanlar arasında transfer edebilecek, kişiden kişiye ödemeler yapabilecek ve desteklenen diğer kripto para birimlerini PYUSD'ye dönüştürebilecekler. Bu entegrasyon, PayPal'ın dijital finans ekosistemini genişletme ve kullanıcılarına daha fazla esneklik sunma taahhüdünün bir parçası olarak görülüyor.

DİJİTAL FİNANSIN GELECEĞİ VE PAYPAL'IN ROLÜ

PayPal'ın PYUSD'yi daha fazla blockchain ağına taşıması, stabil kripto paraların gelecekteki finansal sistemdeki rolünün giderek büyüyeceğinin bir işareti. Özellikle uluslararası transferler ve mikro ödemeler gibi alanlarda stabil kripto paraların geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla daha hızlı ve maliyet etkin çözümler sunma potansiyeli bulunuyor. PayPal gibi dev bir şirketin bu alana yaptığı yatırımlar, dijital varlıkların ana akım finans dünyasına entegrasyonunu hızlandırıyor. Önümüzdeki dönemde PYUSD'nin kullanım alanlarının ve entegrasyonlarının daha da genişlemesi bekleniyor, bu da dijital ödemelerin geleceğini şekillendirmede PayPal'a önemli bir rol biçiyor.