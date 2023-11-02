Pazar gününe plan yapan İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş. organizasyonu ve Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek maraton için geri sayım başladı.

Dört kategoriden oluşan maraton, Dünya Atletizm Federasyonu’nun 28 Gold Label Kategorisi’nde, Avrupa’nın ise 5 yarışı arasında yer alıyor.

42K, 15K, 8K Kurumsal Koşu ve 8K Halk Koşusu etaplarından oluşan etkinlikte 9 bin görevli, 2 bin gönüllünün yanı sıra, 60’tan fazla kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar Spor İstanbul’un koordinasyonunda görev yapacak. 42K kategorisinde 5 bin, 15K kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli koşucu ile 8K Kurumsal Koşu kategorisinde 15 bin ve Halk Koşusu’nda 15 bin rekreatif koşucu ile tüm kategoriler toplamda 45 bin sporcu ter dökecek.

MARATON GÜNÜ KAPANACAK YOLLAR BELLİ OLDU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden start alacak yarışta çipli sporcular için Avrupa Yakası’ndan, Anadolu Yakası’na Şehir Hatları vapuru ile Eminönü ve Kabataş iskelelerinden Beylerbeyi’ne 07:00 ve 07:20 saatlerinde seferler yapılacak.

Üsküdar Meydanı’ndan ise 07:00-08:00 saatleri arasında otobüs seferleri düzenlenecek. Yarış günü İBB’ye ait tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Maraton için ise kapanacak yollar şu şekilde olacak:

Abdullahağa Caddesi (Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bağlantı yolları ve Beylerbeyi İskelesi (Akım Beylerbeyi Çamlıca Caddesine doğru verilecek),

Kısıklı Caddesi,

D-100 kuzey ve güney katılım,

Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım,

Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım,

Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım,

Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,

Beylerbeyi katılım,

Güney Zincirlikuyu ayrımı,

Sait Çiftçi katılımı,

Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım,

Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım,

FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı,

güneyden gelip kuzeye katılım,

Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım,

Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer,

maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası,

Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar,

Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 Karayolu güney katılım),

Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi,

Ressam Hamdi Bey, Bostancı

Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri,

Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar,

Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi,

Akaretler ışıklar, VİP Otel önü,

Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü,

Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri,

Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı,

Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar,

Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı,

Meclis-i Mebusan Yokuşu başı,

Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar,

Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar,

Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar,

Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet,

Şişhane Meydanı’ndan Bankalar Caddesi girişi,

Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarı’na giriş,

Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön,

Kasımpaşa’dan Unkapanı Köprü ayrımı,

Perşembe Pazarı’ndan Unkapanı Köprü ayrımı,

Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti,

Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı,

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı,

Sultanahmet At Meydanı,

Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi,

Nuruosmaniye Caddesi,

Ayasofya Meydanı ile Galata ve

Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli trafiğe kapalı tutulacaktır.