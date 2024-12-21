Pazara gitti 18 bin 500 TL'sinden oldu

Kaynak: İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde pazar yerinde çantasından 18 bin 500 lirası çalınan kadın sinir krizi geçirdi. Kadın soluğu polis merkezinde aldı.

Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi Cuma Pazarına eşiyle alışveriş için giden Reyhan V., aldığı meyvenin parasını ödemek istediği sırada çantasının yanında olmadığını fark edince çevreden yardım istedi.

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Reyhan V., pazar esnafının yardımıyla bulunan çantanın içinde 18 bin 500 lirayı göremeyince sinir krizi geçirerek büyük üzüntü yaşadı.

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O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çantanın başka bölümünde bulunan altınların çalınmadığını görünce bir nebze olsun rahat nefes alan Reyhan V. durumu polis ekiplerine haber verdi.

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Ekipler pazar yerinde yaptığı incelemenin ardından olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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