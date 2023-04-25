Pazarcı esnafı soğan patateste kötü haberi verdi. Zaten fiyatı arşa çıkmıştı

ANKA’da yer alan habere göre, Edirne’de halk pazarında patates ve kuru soğanın satış fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi. Pazarcı esnafı ise soğan fiyatlarının 25 liranın altına düşmeyeceğini kaydetti.



"ÇOK DÜŞSE BİLE 25 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ"

Pazarcı Cengiz Özel, "Bunlar yeni mahsul olduğu için pahalı… Bir numara küçüğü var 25 lira bir numara büyüğü var, 30 lira… Ekiliş az, düşeceğini sanmıyorum. Çok düşse bile 25 liranın altına düşmez. Bu yıl soğan, patates rekor yapacak. 3 kilo 50 lira patates, normalde 20 liraya satmamız lazım… 17.5 pazarda olduğumuz için satıyoruz." dedi.



"BUNLAR ARTIK GİTMELİ"

Pazara alışveriş yapmaya gelen bir vatandaş, "2-2.5 liraydı patates, 2 liraydı soğan… Şimdi bu soğanlar da yerli değil, İran’ın. Çiftçiyi bitirdiler. Emekli diye bir şey kalmadı. Bunlar artık gitmeli. Son şansı bunların. Seçim gelsin diye dört elle çekiyoruz, yetti artık." dedi.



“20 LİRAYA PAZARA ÇIKIYORDUK ŞU ANDA 100 LİRA YETMİYOR”

Bir başka vatandaş ise, "Çok uygun değil. Elimde 50 lira demirlik var. Bu demirlikleri pazarcılar bile beğenmiyor. 50 kuruşları istemiyorlar. Anlayın siz halimizi. 20 lirayla pazara çıkıyorduk, şu anda 100 lira yetmiyor. Markete göre daha uygun olabilir ama en azından marketten tek tek seçiyorsun, alabileceğin kadar alıyorsun." diye konuştu.

