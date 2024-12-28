Pazarcılar devrilen ağacın altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Güngören’de kurulan semt pazarında şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç pazar tezgahları ve 1 minibüsün üzerine devrildi. Ağacın altında kalan 2 pazarcı kurtarıldı.

Güngören Tozkoparan’da kurulan semt pazarında şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç pazar tezgahları ve park halindeki minibüsün üzerine devrildi. O sırada tezgahlarının başında olan 2 pazar esnafı ağacın altında kaldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Güngören Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Devrilen ağacın altında kalan 2 kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Rüzgar nedeniyle köklünden kırılarak tezgahların ve minibüsün üzerine devrilen ağaç, Güngören Belediyesi zabıta ekipleri nezaretinde çalışanlar tarafından parça parça kesilerek kaldırıldı. Ardından Pazarcı esnafı, yıkılan çadırlarını ve tezgahlarını toparlayarak çalışmaya

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Pazar esnaflarından Serkan Manavoğlu, “Az önce çok şiddetli bir rüzgar oldu. Çadırlar yerinde duramıyordu. En sonunda ağaç düştü kafamıza. Esnaf arkadaşlarımızdan yaralı olduğu söyleniyor. Çok büyükte maddi hasar var. Ağaç bir aracın üzerine de düştü. Perişanız, her hafta aynı şikayet“ dedi.

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Üzerine ve tezgahına ağaç devrilen Pazar esnafı İlhan Yücekaya, “Tezgahın önünde mal açıyordum. Aniden bir çatırtı sesi geldi. Ağaç üzerimize devrildi. Ağacın dalı gözüme girdi. Allah’tan aracın üzerine devrildi yoksa burada 2 kişi ölürdü. Şuanda fazla bir hasar kaydım yok, Allah’tan gözüme bir şey olmadı. Bu ağacın altında insanda ölebilirdi” şeklinde konuştu.

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