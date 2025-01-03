Pazarda çıkan yangın 3 eve sıçradı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde pazar tezgahları yanmaya başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle 3 eve sıçradı. Yangın, ekiplerin zamanın da müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Begonya Sokak'ta bulunan pazar tezgahlarının yer aldığı boş alanda, tahta tezgahların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 3 eve sıçradı.

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Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar durumu itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Mahalle sakinleri de evlerini boşaltarak hortumlarla su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

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Yoğun çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri, alevlerin diğer evlere sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Çevrede büyük panik oluşturan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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