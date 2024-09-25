Pazarda Ekrem İmamoğlu izdihamı. 'Bende sizin gibi belediye başkanı olmak istiyorum'

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmek için Pazar ziyaretinde bulundu. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Küçük çocuklara ilgi gösteren İmamoğlu, çocuklarla sohbet edip fotoğraflar çekildi.

“BENDE SİZİN GİBİ BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM”

İmamoğlu’nun yanına gelen bir çocuk, “Bende sizin gibi belediye başkanı olmak istiyorum” diyerek İmamoğlu’na sarılıp ağladı. İmamoğlu ise, küçük çocuğa “Çok çalış” diyerek karşılık verdi.

Genç yaşlı demeden İmamoğlu’nun etrafını saran vatandaşlar İmamoğlu ile sohbet edip fotoğraf çekildi. Esnaf ile de konuşan İmamoğlu, esnafın dertlerini dinledi. Esnaflar İmamoğlu’na desteklerini iletti.

İMAMOĞLU'NUN DAVASI BUGÜN GÖRÜLMÜŞ GİBİ SERVİS EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun daha önce ertelenen davası sanki bugün ertelenmiş gibi medyada servis edildi. Medya üstelik bu davanın 'siyasi yasak davası' olduğunu iddia etti. Fakat, bugün herhangi bir duruşmanın görülmediği ve davanın olmadığı öğrenildi.