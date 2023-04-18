Pazarda patatesin tanesi 10 TL oldu. Şimdi Almanya bu Türkiye’yi mi kıskanıyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Uzun zamandır vatandaş etin, sütün, peynirin, ve soğanın yanına yaklaşamazken, vatandaş bu ürünlerdeki fiyat artışına odaklanmışken gözden kaçan patates de lüks sofraların yiyecekleri arasına girdi. Soğanı tane ile aldığını söyleyen vatandaşlara taneyle alınacak yeni bir ürün daha eklendi. Öyle görünüyor ki artık patates de kilo ile alınamayacak.

“KİMSE KİLOYLA ALAMIYOR”

Gazeteci İsmail Saymaz pazarda çektiği görüntüleri kendi resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Patates tezgahında pazarcı ile konuşan Saymaz, pazarcının "Afyon patatesi, bir patates 10 TL oldu. Kimse kilo ile almıyor zaten taneyle alıyor" sözlerine dikkat çekti.

Saymaz paylaşımın başlığını ise "Pazarda bir patates 10 TL. Yaparsa AK Parti yapar." detayıyla paylaştı.