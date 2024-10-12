Pazarın şakası kanlı bitti

Kaynak: İHA
Pazarın şakası kanlı bitti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde iki pazarcı arasında şaka sonrası başlayan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi’ndeki cumartesi pazarında tezgahlarında satış yapan iki pazarcı arasında iddiaya göre şakalaşma ile başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla karnından yaralanan H.İ.Y. (20) adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Sol karın ve göğüs kısımlarından aldığı iki bıçak darbesi ile yaralandığı belirlenen pazarcı, acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Olayın ardından kaçan şüpheli M.E.Ö. ise yürütülen çalışmalar sonucunda suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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