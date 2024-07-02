Pazarlama profesyonellerinin kılavuzu olacak platform kuruldu

Tüketiciler durmaksızın yer değiştiriyor, pazarlama profesyonelleri tüketicileri kovalıyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketici davranışlarındaki dönüşüm, rekabetin giderek yoğunlaştığı pazar dinamiklerinde, farklı sektörlerdeki markaların hedef kitleleriyle bağ kurma biçimlerine yön vererek pazarlama stratejilerini yeniden yazmasını zorunlu hale getiriyor. Dünya genelindeki birçok marka, geleneksel PR çalışmalarını sürdürürken yenilikleri de takip ederek dijitale yatırım yapıyor.

CMO’ların (üst düzey pazarlama yöneticisi) %82'si dijital kanallara yapılan yatırımları önceliklendirirken %59’u da bir yandan geleneksel kanalları tercih ediyor. IAB Europe’un AdEx Benchmark raporuna, dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü açısından 29 ülke arasında 8’inci olan Türkiye’de de benzer tablo görülüyor. Tam bu noktada pazarlama dünyasına yenilikçi çözüm ve yaklaşımlar sunmak amacıyla kurulan Fijital İşler, dijital ve fiziksel ortamlarda sürdürülebilir pazarlama stratejileri oluşturmak isteyen markaların adresi oluyor.

“Pazarlama dünyasının çevrim içi kütüphanesiyiz”

Bilgi paylaşımını ön planda tutarak platform ziyaretçilerinin sürekli öğrenmesini ve gelişmesini teşvik ettiklerini söyleyen Fijital İşler Kurucusu ve Pazarlama Direktörü Bengisu Akbulut, şu açıklamada bulundu: “Pazarlama dünyasına dair çevrim içi bir kütüphane olma yolunda hızla ilerliyor, bu alanın her fonksiyonunu derinlemesine inceleyerek dijital ve fiziksel tüm kanallarda oluşturulacak stratejiler arasında kusursuz bir uyum yaratmak için çalışıyoruz. Sürekli değişen pazarlama trendlerine hızlı ve esnek çözümler sunuyoruz. Her birini yol arkadaşı olarak gördüğümüz müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanıyor ve onlara özel çözümler oluşturuyoruz.”

“Kurumsal ve bireysel eğitimler vererek gelişmelerini teşvik ediyoruz”

Uzun vadeli başarı ve etkili sonuçlara ulaşmayı temel ilkeleri olarak kabul ettiklerini belirten Bengisu Akbulut, “Fijital İşler platformu, sunduğu bilgi ve kaynaklarla pazarlama profesyonelleri için yenilikçi, kapsamlı ve sürdürülebilir bir rehber niteliği taşıyor. Markalara stratejik pazarlama, dijital pazarlama, marka yönetimi ve kurumsal iletişim danışmanlığı hizmetleri verirken 'keşfet, öğren, ilham al' mottomuzla hareket ediyor, alanında uzman eğitmenlerimizle kurumsal ve bireysel eğitimler vererek pazarlama profesyonellerinin gelişmelerini teşvik ediyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Pazarlama alanındaki bilgi ve deneyimimizi paylaşarak katma değer yaratan gelişimleri destekliyoruz. Markaların hem fiziksel hem de dijital arenada güçlü bir varlık göstermesini sağlayacak, bütünleşik pazarlama hizmetleri sunuyoruz. Hikayelerini anlatmaları, hedef kitlelerleriyle derin bağlar kurmaları ve sürdürülebilir bir itibar inşa etmeleri için yenilikçi kurumsal iletişim çözümleri geliştiriyoruz. Dinamik pazar ortamına uyum sağlama ve sürekli başarılı olma kapasitelerini maksimize eden, stratejik pazarlama çözümleri üretiyoruz.”

“Günümüzde proaktif yaklaşım benimsemek şart”

Fijital İşler Kurucusu ve Pazarlama Direktörü Bengisu Akbulut, “Günümüzün rekabetçi iş piyasasında ve tüketici eğilimlerinin sürekli değiştiği bir ortamda öne çıkmak için proaktif bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Biz de bu noktada markaların kendilerine has bir pazarlama stratejisi edinmelerine eşlik ediyoruz. Fijital İşler olarak marka değerinde fark yaratacak adımlarla geleceğe hazırlanmalarını sağlıyoruz. Birlikte gelişerek büyümeyi misyon ediniyor, markalara fiziksel ve dijital pazarlama stratejilerini gerçekleştirebilmeleri için bütüncül yol haritası sunan bir kılavuz oluyoruz” ifadelerini kullandı.