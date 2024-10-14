Pazaryeri için ekipler harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pazaryeri için ekipler harekete geçti

Bilecik Belediye Başkanı ve Karasu İçme Kullanma Suyu Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri'ndeki su hattında meydana gelen arıza onarım çalışmasını takip etti.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Subaşı son durum hakkında bilgi aldı yapılacak çalışmalar hakkında talimatlar verdi.

Çalışma hakkında paylaşım yapan Başkan Subaşı "Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği olarak Pazaryeri'nde hat arızasının bulunduğu mevkide kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bu kontroller sonucunda; var olan 3 adet arızanın büyümesi ve hattaki su kaybının artması sebebiyle hat üzerinde arıza onarımına başlanmıştır. Kaynaktan su kesimi yapılarak hat içindeki suyun boşaltılmasıyla birlikte arızalar hızlı bir şekilde onarılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı ayrıca "Birlik ve belediye personellerimizin destekleriyle sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalarımızı yürütecek ve çözüm sağlayacağız" dedi.

Pazaryeri için ekipler harekete geçti

Pazaryeri için ekipler harekete geçti

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