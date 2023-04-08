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Porto Benfica'nın fişini çekti

Porto, Benfica'nın 12 maçlık serisini tarihe gömdü.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:12
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PBenfica'ya Porto sürprizi

Porto Benfica'nın fişini çekti
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Editör: Ufuk Cingöz

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde lider Benfica'yı 2-1 yenen Porto, rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Ligin 27. haftasında lider Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu Luz Stadı'nda ağırladı.

Benfica, 10. dakikada Diogo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü devam ettiremedi

Konuk takım, 45. dakikada Mateus Uribe ve 54. dakikada Mehdi Taremi'nin kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.

Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan lider Benfica, 71 puanda haftayı tamamladı.

Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Benfica'nın serisini sonlandıran Porto ise bitime 7 hafta kala 64 puana yükselerek zirve yürüyüşüne devam etti.


 

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