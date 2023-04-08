Porto Benfica'nın fişini çekti

Editör: Ufuk Cingöz
Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde lider Benfica'yı 2-1 yenen Porto, rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
Ligin 27. haftasında lider Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu Luz Stadı'nda ağırladı.
Benfica, 10. dakikada Diogo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü devam ettiremedi
Konuk takım, 45. dakikada Mateus Uribe ve 54. dakikada Mehdi Taremi'nin kaydettiği gollerle 2-1 kazandı.
Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan lider Benfica, 71 puanda haftayı tamamladı.
Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Benfica'nın serisini sonlandıran Porto ise bitime 7 hafta kala 64 puana yükselerek zirve yürüyüşüne devam etti.