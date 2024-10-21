Peçeteye ‘mezar taşımı yaptırmayın’ deyip kaybolmuştu Acı haber geldi

Antalya’nın Kumluca İlçesinde WhatsApp’ta grup kurduktan sonra vedalaşan ve peçeteye , ‘mezar taşımı yaptırmayın’ notunu yazarak ortadan kaybolan 22 yaşındaki Halil İbrahim'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan Halil Öksüz ailesi o günden sonra Halil'den gelecek haberi beklemeye başladı. Kumluca İlçesi Gödene Caddesi Akkoyunlu Apartmanı 4. katta yaşayan Halil İbrahim Öksüz’ün cansız bedeni bugün öğle saatlerinde ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı halde bulundu. Cesedi bulan vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürlüğünü aradı.

MEZAR TAŞIMI YAPTIRMAYIN YAZMIŞTI

Halil Öksüz, en son ailesinin yanından ayrılmadan önce bir peçetenin üzerine doğum tarihini, kaybolduğu günü ise ölüm tarihi olarak yazıp, “Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın” notunu paylaşmıştı.