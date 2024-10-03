Pegasus, Youth Awards'ta "gençlerin en çok çalışmak istediği" şirket seçildi

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, Youthhall tarafından 152 bini aşkın üniversite öğrencisinin oylarıyla yapılan seçim sonucunda, ulaşım-taşımacılık kategorisinde "en beğenilen şirket" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketlerle gençleri buluşturan bir platform olan Youthall'un bu yıl dördüncü kez düzenlediği Youth Awards organizasyonunda, 249 üniversite ve 244 bölümden, 152 binden fazla oy kullanılarak yapılan değerlendirme neticesinde "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri" belirlendi.

Pegasus Hava Yolları, bu yıl 27 kategoride 188 şirketin katılımının gerçekleştiği Youth Awards kapsamında ulaşım-taşımacılık şirketi kategorisinde "Altın Ödül" ile birinci olurken, yine gençlerin tercihleriyle "En Beğenilen İşe Alım Programı" kategorisinde Goyoung Genç Yetenek Programı ile Başarı Ödülü'nü kazandı.

Şirket, genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerine yönelik programlarıyla kariyerlerinde ilerleme imkanı sağlıyor. Potansiyeli güçlü, yetenekli adaylara gençlik ve staj programlarıyla fırsatlar verilerek, Pegasus'u yakından tanımaları ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Kısa ve uzun dönem staj programları aracılığıyla yılda ortalama 500 gence Pegasus'u deneyimleme fırsatı sunuluyor. Performansından memnun kalınan ve iletişim becerileri güçlü, analitik, kendini geliştirme ve öğrenme isteği yüksek adaylar, Pegasus bünyesine katılıyor.

Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi genç yetenekleri, yarı zamanlı çalışma imkanıyla Pegasus Hava Yolları ile tanıştıran Goyoung Genç Yetenek Programı ise gençlere havacılık sektöründe tecrübe kazanma imkanının yanı sıra mezun olduklarında işe devam etme fırsatı sunuyor.

Pegasus Akademi ekibi, GoYoung'lar için hem mesleğin dinamiklerini uçtan uca öğretecek hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek çevrim içi ve yüz yüze yürütülen eğitim programları düzenliyor. GoYoung'lara aynı zamanda kadrolu çalışanların sahip olduğu yan haklar sağlanıyor.