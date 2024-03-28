Pegasus'tan ilk hamle. Başvuru yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Pegasus'tan ilk hamle. Başvuru yapıldı
Pegasus Hava Yolları'nın bedelsiz sermaye artırımı yapma kararıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin genel kurulunda, sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusu yapıldığı belirtildi.

Pegasus Genel Kurulu'nda sermaye artırımıyla ilgili olarak ilk hamle geldi. Genel kurulunda, sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

Şubat ayında Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a gönderilen açıklamada şirket sermayesinin 500 Milyon liraya çıkartılacağı belirtilmişti. Şimdi ilk hamle geldi. KAP'a başvuru yapıldı.

Pegasus'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine, artırıma konu "Paylara İlişkin Primler" tutarının "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavir raporuyla tevsik edilmesi konusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı nedeniyle her biri 1,00-TL nominal değerli 397.700.293 adet pay ihraç edilmesine ve sermaye artırımı ile ilgili yasal sürecin tamamlanmasının üzerine yeni ihraç edilen payların pay sahiplerine payları oranında kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."

Sermaye artırımının şirketin gelecek proje hedeflerine destek olması planlanıyor.

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