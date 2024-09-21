Pegusus Hava Yolları'ndan Beyrut kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pegusus Hava Yolları'ndan Beyrut kararı

İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının artırmasının Pegasus Havayolları bugün Beyrut’a yapacağı seferlerini iptal etti.

İsrail Lübnan'a saldırdı, uçuş güvenliği tehlikeye düşünce, Pegasus Havayollar bugünkü Beyrut'a yapacağı tüm seferleri durdurdu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının artması, bölgedeki uçuş güvenliğinde ciddi aksaklıklara neden oldu. İsrail'in son günlerde yoğunlaşan hava saldırıları birçok uçağı Beyrut Havalimanana güvenlik iniş yapamaması sebebiyle çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Bu tehlikeli gelişmenin ardından uçuş trafiğinde olumsuzluklara neden oldu. Bunun üzerine Pegasus Havayolları da Lübnan’a yapılması planlanan seferlerini iptal etti. Şirketin, uzun bir süredir sadece gündüz Lübnan'a uçuş gerçekleştiriyordu. Artan güvenlik endişeleri nedeniyle Pegasus Hava Yolları bugünkü Beyrut uçuşlarının tümünü askıya aldı. .

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