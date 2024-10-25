Pekmez nasıl pişerse kansere şifa olur? Uzmanlar ve bilim bakın ne söylüyor!

Pekmezin özellikle Türkiye gibi Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yaygın olarak tüketilen bir doğal tatlandırıcı olduğun biliniyor. Ancak son yıllarda pekmezin sağlık üzerindeki etkileri, özellikle kanserle ilişkili olarak dikkat çekti. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, pekmezin potansiyel faydaları hakkında önemli bilgiler sundu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Yapılan araştırmalar, pekmezin içerdiği resveratrol maddesinin kanser hücrelerinin bölünmesini, çoğalmasını ve yayılmasını önleyebileceğini gösterdi. Ancak, pekmezin 180 derece ve üzeri ısıya maruz kalması durumunda, akrilamid ve hidroksimetilfurfural (HMF) gibi kanserojen maddeler oluşabilir. Bu nedenle, pekmezin yüksek ısıda pişirilmemesi gerektiği vurgulandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uzman Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, "Pekmezin 180 derece ısıyla temas etmesi halinde kanserojen madde üreterek şifadan çok zehir olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle, pekmezi düşük ısıda pişirmek ve doğrudan tüketmek daha sağlıklıdır" dedi. Ayrıca, pekmezin içerisine C vitamini açısından zengin portakal veya limon suyu ekleyerek demir emilimini artırmanın bağışıklık sistemini destekleyebileceğini belirti.

PEKMEZİN DOĞRU KULLANIMI

Pekmezi sağlıklı bir şekilde tüketmek için şu önerilere dikkat edilmeli:

Düşük Isıda Pişirme: Pekmezi 180 derece ve üzeri ısıya maruz bırakmaktan kaçının. Bu, kanserojen maddelerin oluşumunu engeller.

Doğrudan Tüketim: Pekmezi doğrudan tüketmek, besin değerlerini korur ve sağlık açısından daha faydalıdır.

C Vitamini ile Birlikte Tüketim: Pekmezin içerisine portakal veya limon suyu ekleyerek demir emilimini artırabilirsiniz.

Pekmez, doğru şekilde pişirildiğinde ve tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir.

Ancak, yüksek ısıda pişirilmesi durumunda kanserojen maddeler oluşabileceği için dikkatli olunmalı.

Uzmanların önerilerine uyarak, pekmezi sağlıklı bir şekilde tüketebilir ve bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz.