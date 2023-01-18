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Pekmez kansere davetiye çıkarıyor. Sakın bu hatayı yapmayın

Diyetisyen Eda Ünal, pekmezin insan vücuduna olan yararlarından bahsederek, doğru tüketim ve doğru saklama koşulları uygulanmazsa şifalı bu ürünün zararlı olabileceğini belirtti. Ünal, sıcaklığa maruz kalan pekmezin kanserojen madde ürettiğini belirtti.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 12:32
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Pekmezdeki büyük tehlike

Pekmez kansere davetiye çıkarıyor. Sakın bu hatayı yapmayın
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İHA'nın haberine göre, diyetisyen Eda Ünal, pekmezin sıcaklığının 70 santigrat derecenin üzerine çıktığına kanserojen madde üretebileceğinden bahsederek, “Pekmez yüksek sıcaklıklarda pişirerek kullanıldığında, 70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulunabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var” diye konuştu.

Özel bir hastanede diyetisyen olarak görev yapan Eda Ünal, en çok Anemi(kansızlık) için tüketilen pekmezin faydalarından bahsetti. 

Ünal, “Pekmez geçmişten beri sıklıkla kullanılan, günümüze kadar gelen şifalı bir besindir. Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi ürünlerle üretilen tatlı tada sahip bir besindir. İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral sayesinde vücudumuz için oldukça yararlı bir besin. Özellikle kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi içeriklere sahip olan pekmezi farklı şekillerde tüketiyoruz" dedi.

"KEMİKLERİ GELİŞTİRİYOR"

"Pekmezi özellikle çevremizde kansızlık olarak bilinen anemi için sıklıkla tercih ediyoruz" diyen Eda Ünal "İçerdiği kalsiyum ciddi anlamda kemik ve diş gelişimine yardımcı olmayı sağlıyor ve aynı zamanda demir tutulumunu sağladığı için kansızlık durumunun önüne geçiyor. İçerdiği potasyum sayesinde de tansiyonun dengede kalmasına yardımcı oluyor. İçerdiği antioksidan sayesinde de bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili" diye konuştu.

Eda Ünal "Özellikle kış aylarında, gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde pekmezi sıklıkla tercih edebiliyoruz. Pekmez içerdiği yüksek karbonhidrat ve kalori içeriğinden dolayı porsiyona dikkat ederek kullanmamız gerekiyor” dedi. 

"ŞEKER YERİNE KULLANIN"

Diyetisyen Eda Ünal, "İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde bir veya iki yemek kaşığını uygun porsiyon olarak görüyoruz, küçük çocuklarda da bir veya 2 tatlı kaşığı şeklinde yükletilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına tüketilmesinden ziyade kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyerek tüketilmesini öneriyoruz" diye konuştu.

Ünal "Özellikle küçük çocuklarda yedikleri yiyeceklerde şeker kullanmak yerine pekmezi tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz" dedi.

"DOĞRU KULLANIMDA ŞİFALI"

Doğru kullanımda pekmezin çok faydalı olduğundan bahseden diyetisyen Eda Ünal “Pekmez doğru kullanıldığında oldukça şifalı ama kullanırken saklanmasına ve pişirilmesine çok dikkat etmeliyiz. El yapımı olan pekmezi kapalı bir odada ve güneş görmeyecek bir şekilde ağzı kapalı bir şekilde saklamalıyız. Eğer marketten hazır aldığımız pekmezden kullanıyorsak bunu da buzdolabında saklamamız gerekiyor. Yediğimiz yiyeceklerde kullandığımız zamanda yüksek sıcaklıklarla karşılaşmamasına çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

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