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Katar'da bütün stat Pele sesleriyle inledi

Katar’daki Dünya Kupası’nda Brezilyalılar hastanede ölüm kalım savaşı veren efsane futbolcuları Pele’yi unutmadı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:51
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Pele Katar'da da unutulmadı

Katar'da bütün stat Pele sesleriyle inledi
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Dünkü Güney Kore maçında tribünler dev Pele posterleriyle süslenirken, futbolcular da Pele pankartıyla sahaya çıktılar.


Maç sonrası tüm futbolcular 4-1’lik galibiyeti Pele’ye armağan ederken, ilk golü atan  Vinicius Junior, "Pele'ye kocaman sarılmak istiyorum. Bu zafer onun için. Umarım her şey yolunda gider, biz onun için şampiyonluk olabiliriz, o da bu durumdan kurtulabilir" diye konuştu.


Pele de maçtan önce hasta yatağından futbolculara bir mesajla başarılar diledi ve "Maçı buradan hastaneden izleyeceğim ve her birinizi destekleyeceğim.Size ilham vermek istiyorum dostlarım. Bu yolculukta birlikteyiz. Brezilya'mıza bol şans“ dedi.

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