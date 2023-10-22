Pelin Akil Fransa'ya giderken götürdükleriyle eşine şok yaşattı

Pelin Akil'in Fransa'ya 3 bavulla gitmesine söylenen eşi Anıl Altan, bavulların içine ne koyduğunu öğrendiği anda şaşırdığı anları Youtube hesaplarından paylaştı.

Pelin Akil Fransa'ya giderken götürdükleriyle eşine şok yaşattı

Pelin Akil, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Eşi Anıl Altan ve kızları Alin ve Lina ile yakından takip edilen Pelin Akil, paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan kızlarıyla birlikte bir ay önce Fransa'nın Paris kentine tatile gitti.

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Tatil için 3 valizin yetmediğinden yakınan Anıl Altan eşi Pelin Akil'in, Türkiye’den Fransa’ya zeytin, kırmızı biber getirdiğini görünce o anları gülerek paylaştı.

Güzel oyuncu ise 'Anneler beni anlar' diyerek getirdiklerinin normal olduğunu savundu.

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