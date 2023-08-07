Pelin Akil'i takipçisi kızdırdı. Tokat gibi cevap verdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Meslektaşı Pelin Akil ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Altan, vaktinin çoğunu ikizlerle geçiriyor.

Ailece Lizbon'a tatile giden oyuncuyu bir takipçisi kızdırdı.

"ANNENİZ KAÇAR SONRA"

Takipçisi, "Yaramazlık yapmayın kızlar, anneniz kaçar sonra. Allah Anıl’a sabır versin” yorumunu yaptı. Pekin Akil ise şöyle cevap verdi:

"KENDİMİ SALAN BİR KADIN DEĞİLİM"

Kendini salan, saçını süpürge eden, her şeyini çocuklarına adayan bir kadın değilim. Çünkü kendimi seviyorum. İçimdeki küçük Pelin ‘Ben de varım’ diye çırpınıyor.

Diğer takipçileri de Pelin Akil'in haddini aşan yorum yapan takipçisine verdiği cevabı destekledi. Takipçiler "Yürü be Pelin", "Çok haklısın" yorumlarında bulundu.

