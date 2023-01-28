Pelin Karahan'ın yeni projesi belli oldu

Oyuncu Pelin Karahan, sömestr tatilini çocuklarıyla birlikte çeşitli etkinliklerle geçiriyor. Karahan ve çocukları, önceki gün eğlence merkezinde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu yeni projesinden de bahsetti.

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz veren Pelin Karahan, sorular üzerine yeni projesi hakkında konuştu.

"ÇOK ENTERESAN BİR DİZİ BİZİ BEKLİYOR"

Ünlü oyuncu, "TRT'nin dijital platform için 'Şebeke' isimli yeni bir projesi olacak. Çok güzel, çok enteresan bir dizi bizleri bekliyor. Şu an detay veremiyorum” dedi.

