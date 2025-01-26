Pelin Karahan’dan şoke eden itiraf! Eşine öyle bir mesaj geldi ki...

2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen ve iki çocuğu olan oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir Youtube programında bir aile dizilimine katıldığını belirten Karahan eşiyle arasındaki ilişkiyi de anlattı. Karahan, "Eşim daha çok ani yükselen ama hemen sönen bir tarafı var. Ben de sesimi çıkarmam ve çok içime atarım. İyi bir şey değil. Biz meselelerimiz üzerinde çok konuşabiliyoruz. İletişim bence çok önemli. 10 yıllık evliyiz ama bu adamın karakteri bu, bunu değiştiremezsin. Biraz destek alıyoruz, terapistimiz oluyor. Bir aile dizilimine katılmıştım." ifadelerini kullandı.

EŞİNE GELEN MESAJI ANLATTI

Ailecek bir gün restorana gittiklerini ve eşine gelen mesajı anlatan Karahan, "Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj attı. 'Canın sıkıldı herhalde' yazmış. Yapacak bir şey yok oluyor bunlar." dedi.