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Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da

Budesliga'da tarihe geçen bir gelişme yaşandı. 38 yaşındaki kadın hakem Bibiana Steinhaus Almanya'nın en üst liginde görev yapacak. Böylece Steinhaus tarihe geçecek.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:26
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Pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'ya çıktı

Niemeyer'e pembe kart gösteren kadın hakem Bundesliga'da
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Bibiana Steinhaus, Bundesliga'ya kabul edildi. 38 yaşındaki hakem, Almanya'da üst düzey maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

Alman Bibiana Steinhaus, polis memuru olarak görev yapıyor. Aynı zamanda futbol hakemliği yapan Steinhaus, Bundesliga'ya kabul edilmenin gururunu yaşıyor.

38 yaşındaki kadın hakem 1999 yılından 2007 yılına kadar 80 kez ikinci lig maçlarında düdük çaldı. Steinhaus ayrıca 2011 ve 2015 yılında düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda görev almıştı.

Son dönemde daha sıkı çalıştığını ifade eden Steinbach, Bundesliga'nın hızı ve yoğunluğu ile daha da büyük bir adım attığını, kendi kariyerinde çıtayı yükselttiğini söyledi.

Önümüzdeki sezon Bundesliga'da boy gösterecek olan Bibiana Steinhaus, Almanya'da üst düzey bir maçta görev alan ilk kadın hakem olarak da tarihe geçecek.


 


 

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