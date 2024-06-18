'Penaltı' diye ayağa kalktık. Tello'yu inandıramadık

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçımızda Gürcistan ile Dortmund'da karşılaşıyoruz.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
25. dakikada Mert Müldür'ün mükemmel golüyle 1-0 öne geçtik. 2 dakika sonra Kenan Yıldız ile farkı 2'ye çıkardık, ancak ofsayt engeline takıldık.
32. dakikada savunmamızın bir anlık dalgınlığından yararlanan Gürcistan Mikautadze ile skoru eşitledi: 1-1.
İlk yarının son saniyelerinde 'penaltı' diye ayağa kalktık.
Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı.
Top kalecinin kucağına giderken pozisyonda Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı ekranlara yansıdı.
Pozisyonun tekrarında Gürcü savunma oyuncusunun Barış Alper'e sert bir müdahalesi görüldü.
Ancak maçın Arjantinli hakemi Facundo Tello penaltı düdüğü yerine ilk yarıyı bitirdi.