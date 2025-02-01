Pendikspor evinde mutlu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Pendikspor'un golü 11.dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Pendikspor evinde Adanaspor'u konuk etti. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alpaslan Şen düdük çaldı. Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Ethem Potuk üstlendi. İstanbul ekibi galibiyeti tek golle kazandı. Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 11'inci dakikada Jetmir Topalli kaydetti.

Konuk ekip Adanaspor'da 90+1'inci dakikada Feyzi Yıldırım direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 33 yaptı. Adanaspor ise 16 puanda kaldı.

PENDİKSPOR 1 ADANASPOR 0

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Pendikspor: Erdem Canpolat, Nuno Sequeira, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Furkan Mehmet Doğan, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Djordje Denic dk. 79), Mustafa Pektemek (Tarık Tekdal dk. 87), Yonathan del Valle, Jetmir Topalli (Mete Kaan Demir dk. 74)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Welinton, Erdem Çalık, Tunç Ataç, Ahmet Mert Koşar, Adam Mulele

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac Donkor, Yusuf Can Esendemir (Harun Alpsoy dk. 46), Adem Eren Kabak, Mirza Cihan (Amadou Ciss dk. 70), Loret Sadiku (Fofana dk. 46), Süleyman Koç (Feyzi Yıldırım dk. 20), Daniel Candeias (Orkan Çınar dk. 83), Sokol Cikalleshi, Andrei Ivan

Yedekler: Korcan Çelikay, Fatih Kurucuk, Cem Güzelbay, Doğukan Emeksiz, Bonke Innocent

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Jetmir Topalli (dk. 11) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Feyzi Yıldırım (dk. 90+1) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Erdem Canpolat, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Djordje Denic (Pendikspor), Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu (Adanaspor)