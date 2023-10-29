Pendikspor Fenerbahçe maçında ilk gol geldi

Fenerbahçe, Pendikspor karşısında Erdem Canpolat'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Pendikspor Fenerbahçe maçında ilk gol geldi

Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk golünü attı.

Osayi Samuel'in 30. dakikada içeri çevirdiği top kaleci Erdem Canpolat'ın bacaklarına çarpıp kaleye yöneldi ve ağlara gitti.

Kanarya, bu golle 1-0 öne geçti.

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