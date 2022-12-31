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Altay kralını kaybetmek üzere. Pendik harekete geçti

Altay'da Portekizli golcü Marco Paixao ile Pendikspor'un ilgilendiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:26
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Pendikspor gözünü Altay'ın kralına dikti

Altay kralını kaybetmek üzere. Pendik harekete geçti
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Siyah-beyazlı kulüpte geçtiğimiz yıllarda üst üste 3 kez gol kralı olan, bu sezon da 38 yaşına gelmesine rağmen ilk yarıda 11 kez rakip fileleri sarsan Paixao, İstanbul ekibinin radarına girdi. Sezon başında Altay'dan ayrılan Kappel, Thiam ve Murat'ı transfer edip, eski Altaylı Regattin, Berkay ve Burak'ı kadrosunda bulanduran Pendikspor'un yeni hedefinin Portekizli usta golcü olduğu kaydedildi.

Sözleşmesini feshettiği Altay'la sezon başında son anda anlaşarak 2 yıllık kontrat imzalayan Marco Paixao'nun İzmir ekibinde mutlu olduğu ancak ödemesi yapılmaması halinde yuvadan uçabileceği öğrenildi. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün Altay'ı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Paixao'yu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Altay'da attığı gollerle üst üste rekorlar kıran usta santfor, siyah-beyazlı formayla resmi müsabakalarda 4.5 sezonda toplam 93 kez rakip fileleri sarstı.


 

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