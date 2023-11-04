Pendikspor, İstanbulspor karşısında gol şov yaptı. Welinton yıldızlaştı

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan İstanbul derbisinde, Pendikspor, İstanbulspor'u 4-2'lik skorla yendi. Welinton 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

KAYNAK: AA
Pendikspor, İstanbulspor karşısında gol şov yaptı. Welinton yıldızlaştı

Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 4-2'lik skorla kazandı. Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60. dakikalarda Welinton ve 83. dakikada Thuram attı. İstanbulspor'un golleri 40. dakikada Alassane Ndao ve 89. dakikada Eduard Rroca'dan geldi.

WELİNTON YILDIZLAŞTI
Pendikspor'da 2 gol atan Brezilyalı stoper Welinton, Erencan'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu. Bu sonucun ardından Pendikspor, 10 puana yükseldi. İstanbulspor, 5 puanda kaldı. Pendikspor, ligde gelecek hafta sahasında Samsunspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, hafta arasında ise yarıda kalan ve ertelenen maçta Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

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