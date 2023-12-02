Pendikspor'dan Galatasaray maçı için kara gece benzetmesi

Pendikspor Kulübü, Galatasaray maçındaki hakem kararlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pendikspor'dan Galatasaray maçı için kara gece benzetmesi

Galatasaray'a 2-0'lık skorla yenilen Pendikspor'da; maçın hakemi Volkan Bayarslan'a tepki var.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE PENDİKSPOR'UN AÇIKLAMASI
"Bu akşam Türk futbolu adına kara gecelerden birini yaşadık. Tüm ülkenin gözleri önünde bir Türk hakeminin düştüğü acizliği; ülkesine, değerlerine ve ülke futboluna inanan Pendikspor camiası adına utançla izledik."

ÜZÜLDÜK, HATTA UTANDIK!
"Maç boyunca tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullanan, iki net penaltımızı vermeyen, düdük çalmaktan adeta korkan bir hakem yönetimi vardı. Maalesef çalamadığı pozisyonları gördüğünü maç sonunda itiraf eden bu hakemin düştüğü duruma üzüldük hatta utandık.

BAYARSLAN'IN AMACI NE?
"Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığımız hakem faciasının anısı daha tazeyken, aynı hakem tarafından yine bir yönetim rezaleti yaşadık. Her yönettiği Pendikspor maçında skandal kararlara imza atan Volkan Bayarslan'ın amacının ne olduğunun cevabını Merkez Hakem Kurulu'ndan bekliyoruz."

DÜNYADAKİ VAR SİSTEMİ UYGULANMALI!
"Bu tip hakem acziyetlerini, hatalarını gidermek adına tüm dünyada uygulanan VAR sisteminin ülkemizde de ivedilikle uygulanması gerekmektedir. Türk futbolunun marka değerini yükseltecek yegane faktör saha içinde adaletin sağlanmasıdır."

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