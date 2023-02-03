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Servis otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı

Pendik'te banka personelini taşıyan servis otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs içerisindeki 5 kişi tahliye edildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 19:33
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Pendikte alev alev yanan servis otobüsü küle döndü

Servis otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı
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Edinilen bilgiye göre, olay 18.00 sıralarında TEM Sabiha Gökçen Bağlantı yolu, Harmandere-Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. Turgut Uzmalı idaresindeki 34 LEV 746 plakalı Isuzu marka servis otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Durumu fark eden sürücü Uzmalı aracı park ederek yolcuları tahliye etti. Yangın kısa sürede otobüsün tamamına yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken otobüsün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"SEYİR HALİNDEYKEN ARACIMIZ YANMAYA BAŞLADI"

Servis otobüsü yanarak küle dönen sürücü Turgut Uzmalı, "Yolda gidiyorduk, banka personelini aldım. Havaalanı kavşağını geçerken baktım duman çıkmaya başladı, seyir halindeyken aracımız yanmaya başladı.

Müdahale ettim söndüremedim. Can sağlığı olsun yapacak bir şey yok. Araçta 5-6 kişi vardı onları tahliye ettik" dedi.  (İHA)

 

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