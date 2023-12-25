Pendik'te AVM'de yangın

Yangın, Yenişehir Mahallesi’ndeki AVM’nin dördüncü katında saat 13.00 civarında çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın, bacayı sardı ve dumanlar yükseldi. Olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalıştı. Çevrede güvenlik şeridi çekildi. Yangın katı boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, merdiven aracıyla bacaya ulaştı ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın, can kaybı ya da yaralanma olmadan söndürüldü. Restoranda ise hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.