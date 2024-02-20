Pendik'te çıkan yangın trafiği birbirine kattı

Kaynak: DHA
Pendik'te çıkan yangın trafiği birbirine kattı
Pendik’te boş bir dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. D-100 Karayolu'nu dumanların kapladığı yangın, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Pendik Üst Kaynarca D-100 Karayolu yan yol üzerinde saat 13.30 sıralarında kullanılmayan boş bir dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanlar kısa sürede yan yolu ve D-100 Karayolu'nu kapladı.

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ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI

Araçlar çıkan yangın nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken dükkanda hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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