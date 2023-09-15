Pendik’te düğün salonu önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Pendik’te bir düğün salonunun önünde park yeri nedeniyle çıkan tartışma, bıçakların da kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

KAYNAK: İHA
Pendik’te düğün salonu önünde bıçaklı kavga: 4 yaralı

İHA'nın haberine göre; olayda 4 kişi yaralanırken, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Park yeri meselesi büyüdü

Olay, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir düğün salonunun önünde saat 19.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park yeri bulamayan bir sürücü ile düğün salonu çalışanları arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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