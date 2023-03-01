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Pendik’te esnafa silahlı saldırı

Pendik’te iş yerinin önünde telefonla konuşan esnaf Hamdullah B., husumetli olduğu şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Esnaf yaralanırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 15:15
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Pendik’te esnafa silahlı saldırı

Pendik’te esnafa silahlı saldırı
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İHA'nın haberine göre, olay, Pendik Kavakpınar Mahallesinde bulunan bir iş yerinin önünde gerçekleşti. 

Hamdullah B. ile aralarında husumet bulunan şahıs, Hamdullah B.’nin telefon aksesuarı hizmeti veren dükkanının önünde hava almaya çıktığı sırada uygun zamanı kollayarak, esnafa kurşun yağdırdı. 

Hamdullah B., dükkan yanındaki aracı siper edinerek kurşunlardan korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. 

Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de dükkan ve çevresinde incelemelerde bulundu. Silahlı saldırganın husumetli olduğu esnafa kurşun yağdırdığı ve koşarak kaçtığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. 

Öte yandan, polis ekipleri kaçan saldırgan şahsı yakalama çalışması başlattı.

Olayı gören komşu esnaf Süleyman Yıldırım, "Biz burada, dükkanımızda oturuyorduk, silah sesleri geldi. Komşu esnafı ayağından vurdular. Aracı kendisine siper aldı, almasaydı kurşunlar kafasına gelebilirdi. 4 ya da 5 el ateş edip kaçtı“ dedi.

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