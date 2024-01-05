Pendik'te evindeki yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Pendik'te evindeki yangını söndürmek isterken yanarak hayatını kaybetti
Pendik'te bir site içerisinde bulunan 8 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın olay yerinde hayatını kaybetti.

Pendik'in Şeyhli Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, 8 katlı binanın birinci katındaki bir dairede yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm daireyi sardı. O sırada evin mutfağında bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, yangını söndürmek istedi.

YANGIN 1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Binada oturan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ve itfaiye ekipleri yanan dairede yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın'ın yangın esnasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardındn Ancın'ın cenazaesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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